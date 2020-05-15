«أمانة الرياض» تصدر عددًا من قرارات التعيين والتكليف

بهدف تطوير منظومة العمل

أصدر أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، الخميس، 17 قرارًا إداريًا بهدف تطوير منظومة العمل، تضمنت تعيين وتكليف وكلاء ورؤساء بلديات ومدراء عموم، لمدة سنة تُجدَّد تلقائيًا مالم يصدر قرار بخلاف ذلك. وشملت القرارات تعيين كل من: المهندس أحمد البكيري وكيلًا لشؤون بلديات الرياض. الدكتور عبدالله المعيوف وكيلًا للتخطيط والتعمير. المهندس عبدالله الطيار وكيلًا مساعدًا بوكالة شؤون بلديات المنطقة. المهندس محمد الخريف وكيلًا مساعدًا للإشراف على البلديات الفرعية. الدكتور فيصل العصيمي مشرفًا عامًا على الإدارة العامة للتصاميم والدراسات. كما شملت القرارات تكليف كل من: المهندس عبدالعزيز الحقان مديرًا عامًا للدراسات والتصاميم. المهندس إبراهيم العثمان مديرًا عامًا للتنفيذ والإشراف. المهندس عبد الله بايونس مديرًا عامًا للتسمية والترقيم. Advertisements الأستاذ ماجد الحميدي مديرًا لمكتب الأمين. وشملت تعيين: المهندس حمد الربيعان مديرًا عامًا لمكتب تنسيق مشاريع المدينة. المهندس محمد العابسي مديرًا عامًا للتخطيط العمراني. المهندس عبدالمحسن الزعاقي مديرًا عامًا لتصريف السيول. ونصت القرارات على تكليف: المهندس عبدالرحمن العجلان رئيسًا لبلدية الدرعية. المهندس خالد الزيد رئيسًا لبلدية الخرج. المهندس خالد الحزيمي رئيسًا لبلدية المعذر. المهندس أنيس البركاتي رئيسًا لبلدية العريجاء. الدكتور محمد القرني رئيسًا لبلدية محافظة حريملاء.

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