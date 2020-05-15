تعرف على برامج الإثراء الصيفي من موهبة وآلية وشروط التسجيل

كشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، عن فتح باب التسجيل في برامج الإثراء الصيفي بداية من الخامس عشر من شهر شوال 1441 هـ الموافق السابع من شهر يونيو المقبل.

وتتيح مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، الفرصة أمام الطلاب الموهوبين والمبدعين للتسجيل في العديد من البرامج المختلفة، من ضمنها برامج الإثراء الصيفي.

ما هي برامج الإثراء الصيفي؟

وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أن برامج الإثراء الصيفي هي عبارة عن برامج إثرائية تُعقد في الإجازة الصيفية لمدة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأشارت مؤسسة «موهبة»، إلى أن هذه البرامج تساعد في تهيئة الطلبة للازدهار والتقدم في ميادين الإبداع المختلفة؛ حيث يتلقون من خلال المشاركة خبرات علمية متخصصة ومهارات نوعية متقدمة تهدف إلى تنمية الإمكانيات العلمية والتقنية والبحثية والابتكارية والشخصية والاجتماعية.

أنواع برامج الإثراء الصيفي

وكشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أن برامج الإثراء الصيفي تحتوي على نوعين من البرامج وهما البرامج الأكاديمية والبرامج البحثية.

وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أن البرامج الأكاديمية تُقدم للطلبة من الصف الثالث ابتدائي وحتى الصف الثاني ثانوي وتهدف إلى إثراء المعرفة من خلال الالتحاق بإحدى الوحدات الإثرائية والمشاركة في تطبيقاتها وتجاربها العلمية واكتساب مهارات شخصية وقيادية، مشيرة إلى أنها تقام بالشراكة مع عدد من الجهات الرائدة كالجامعات والشركات والمدارس المتميزة.

وأشارت «موهبة»، إلى أن البرامج البحثية تُقدم لطلبة المرحلة الثانوية، وتهدف إلى إثراء معرفة وتطوير مهارات البحث العلمي من خلال الممارسة الفعلية على أبحاث علمية حقيقية تهيئهم للخروج بأفكار بحثية، بالإضافة إلى اكتساب مهارات شخصية وقيادية، موضحة أن هذه البرامج تقام بالشراكة مع عدد من الجهات الرائدة كالجامعات والشركات والمستشفيات والمراكز البحثية.

كما أوضحت «موهبة»، أن برامج الإثراء الصيفي يتم تصنيف أنواعها إلى 3 فئات إما تفرغية وهي تعني الإقامة الكاملة طوال فترة البرنامج داخل مقر البرنامج وإما غير تفرغية والتي تشمل الحضور اليومي إلى مقر البرنامج، في الفترة الصباحية ماعدا يومي الجمعة والسبت.

محتوى برامج الإثراء الصيفي

وأكدت «موهبة»، أن محتوى برامج الإثراء الصيفي يرتكز على ثلاثة قواعد رئيسة هي إما معرفية أو مهارية أو ترفيهية، مشيرة إلى أن البرامج المعرفية يقصد بها مجموعة من المعلومات والخبرات المعرفية والتي تساعد الطلبة على إثراء المعرفة وبناء الخبرات العلمية والعملية.

كما أوضحت «موهبة»، أن البرامج المهارية عبارة عن مجموعة من أدوات التعلم المتنوعة التي تساعد الطلبة على تنمية المهارات الشخصية والقيادية والاجتماعية لمواكبة أبرز المهارات الحديثة للقرن الحادي والعشرين كالإبداع والابتكار، الأمن الرقمي ، حل المشكلات المعقدة، القيادة والتأثير الاجتماعي وغيرها من المهارات، كما أشارت إلى أن البرامج الترفيهية عبارة عن مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تساعد الطلبة على اكتساب المهارات الحياتية.

شروط وآلية التسجيل في البرامج الصيفية

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وأوضحت «موهبة»، أن المستهدفين للمشاركة في برامج الإثراء الصيفي عن بعد هم الطلاب والطالبات من الصف الثالث ابتدائي وحتى المرحلة الثانوية والمرشحون من خلال البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.

وبينت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، عبر موقعها الإلكتروني، طريقة وشروط التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين والتي تتمثل في :

1- أن يكون الطالب / الطالبة من الفئات المستهدفة (الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي(.

2- الإقرار بصحة البيانات والاطلاع على السياسات والموافقة عليها، ويتحمل الطالب نتيجة الخطأ.

3- إكمال عملية التسجيل في البرنامج.

4- إكمال عملية التسجيل في مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة.

5- يتاح الالتحاق بالاختبار (المقياس) مرة واحدة لكل مرحلة من المراحل التالية:

الصف الثالث ابتدائي: ويستطيع طلبة الصف الرابع والخامس ممن فاتهم الاختبار بالصف الثالث الالتحاق به.

الصف السادس ابتدائي: ويستطيع طلبة الصف الأول والثاني متوسط ممن فاتهم الاختبار بالصف السادس الالتحاق به.

الصف الثالث متوسط: ويستطيع طلبة الصف الأول ثانوي ممن فاتهم الاختبار بالصف الثالث متوسط الالتحاق به.

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