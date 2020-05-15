جامعة الملك خالد تحتفل بتخريج أكثر من 13 ألف طالب وطالبة عن بُعد برعاية أمير المنطقة

تهنئة
بدأ الحفل الذي نظمته الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالتعاون مع عدد من الجهات بالجامعة بكلمة للأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، هنأ فيها خريجي وخريجات الدفعة 22 وقال "أنقل لكم حرص ومحبة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على مسيرتكم العطرة التي توّجت بالتخرج".
كما شدد أمير عسير على أن الشباب هم عماد دوت الخليج وتحقيق رؤيته قائم على عواتقهم مضيفًا أن هذه الشهادة التي حصلوا عليها ليست سوى لبنة جديدة تضاف لهم ولسجلهم الحافل بالأصالة.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف يجب علينا جميعًا الالتزام، فنحن نمر بأزمة وجائحة عالمية غير مسبوقة ولكن بإدراكنا بأن كل قرار تتخذه الدولة هو لمصلحتنا وهدفه مصلحة المواطن عمومًا والشباب خصوصًا سنتجاوز هذه الشدة وستزول بإذن الله.
اهتمام القيادة
بدوره ألقى رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي كلمة ثمّن فيها رعاية أمير عسير لحفل تخرج طلاب وطالبات الجامعة، كما أشاد السلمي بما يحظى به التعليم في بلادنا من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة مشيدًا بجهود وزارة التعليم والوزير الأستاذ الدكتور حمد آل الشيخ.
وهنأ رئيس الجامعة الخريجين والخريجات مؤكدًا أن الجامعة ستبقى بيتهم الثاني وستظل تفخر بإنجازاتهم التي سيحققونها بمشيئة الله مؤكدًا أن هذه المناسبة هي تتويج لجهود الآباء والأمهات والأسر الكريمة التي آزرت أبناءها وبناتها وحرصت على أن تقدم لهم كل أشكال الرعاية والاهتمام.
إضافة لتنمية دوت الخليج
بعد ذلك ألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، كلمة رفع فيها الشكر للقيادة الرشيدة ولأمير منطقة عسير، وبارك فيها للخريجين والخريجات وأكد أنهم سيكونون إضافة في بناء وتنمية دوت الخليج، تلا ذلك كلمة لعميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني وعميد الدراسات العليا الدكتور أحمد آل فائع رفعا فيها الشكر للقيادة الرشيدة والتهنئة للخريجين والخريجات واستعرضا أعداد المتخرجين وتخصصاتهم.
موقع إلكتروني خاص
إلى ذلك هيأت الإدارة العامة لتقنية المعلومات موقعًا إلكترونيًّا متكاملا على الرابط ، وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد الصقر أن دور التقنية تعاظم في ظل هذه الأزمة ما استوجب تفاعل تقنية المعلومات مع باقي جهات الجامعة لتنفيذ حفل افتراضي مبتكر كان من ضمنه موقع إلكتروني خاص بخريجي وخريجات الدفعة 22 يحتوي مقاطع وصورًا للطلاب والطالبات وفيديوهات الحفل الختامي وكتاب الخريجين الذي يحوي أسماء وبيانات زهاء 13 ألف خريج وخريجة، كما يحوي الموقع خدمة إصدار بطاقة تهنئة لكل خريج وخريجة تفاعل معها في الساعات الأولى قرابة 50 ألف زائر من الخريجين وذويهم وأصدقائهم وشاركها الكثير منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تجاوز عدد زوار الموقع في الساعات الأولى أكثر من 185 ألف زائر.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك خالد تحتفل بتخريج أكثر من 13 ألف طالب وطالبة عن بُعد برعاية أمير المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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