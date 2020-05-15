وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين إيصال تبرعاتهم وصدقاتهم إلى المحتاجين عبر الجهات المصرح لها، ودعا العموم لعدم التعاطف مع هذه الفئة أو التبرع لها لما يشكلونه من خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، والإبلاغ المباشر عن أماكن تجمعهم حيث إن أغلبهم من مخالفي نظام الإقامة.
واختتم مدير الأمن العام، بأن لتعاون المواطنين الدور الكبير في القضاء على هذه الظاهرة لخطورة المتسولين الأمنية والصحية بالتعامل المباشر معهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الأمن العام: المتسولون خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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