مدير الأمن العام: المتسولون خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة

أكد مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، في حديث خاص لـ" دوت الخليج" اهتمامه ومتابعته لظاهرة التسول باعتبارها آفة اجتماعية خطيرة وسلوكيات سلبية تتطلب تضافر جهود الجميع لمحاصرتها والقضاء عليها وأضاف بقوله امتدادا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الظاهرة بالمملكة، فقد تم ضبط العديد من الشبكات التي تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول وملاحظة ازدياد أعداهم في شهر رمضان المبارك والعمل جار ومستمر للقضاء على هذه الظاهره واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين والمقيمين إيصال تبرعاتهم وصدقاتهم إلى المحتاجين عبر الجهات المصرح لها، ودعا العموم لعدم التعاطف مع هذه الفئة أو التبرع لها لما يشكلونه من خطر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، والإبلاغ المباشر عن أماكن تجمعهم حيث إن أغلبهم من مخالفي نظام الإقامة.

واختتم مدير الأمن العام، بأن لتعاون المواطنين الدور الكبير في القضاء على هذه الظاهرة لخطورة المتسولين الأمنية والصحية بالتعامل المباشر معهم.