السعودية اليوم / عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا في تونس وارتفاع حالات التعافي إلى 770 حالة



تونس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عدم تسجيل أي اصابة بفيروس

وأوضحت في بيانها اليوم أنه تم إجراء 2200 تحليل مخبري خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 770 حالة مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة، فيما لا تزال 217 حالة إصابة لازالت حاملة للفيروس.

// انتهى //

04:59ت م

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تونس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا المستجد فيها لليوم الخامس على التوالي .وأوضحت في بيانها اليوم أنه تم إجراء 2200 تحليل مخبري خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 770 حالة مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة، فيما لا تزال 217 حالة إصابة لازالت حاملة للفيروس.// انتهى //04:59ت م0286

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