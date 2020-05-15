السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 20,869 إصابات مؤكدة و 1,701 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا



واشنطن 21 رمضان 1441 هـ الموافق 43 مايو 2020 م واس

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 20,869 إصابة مؤكدة و 1,701 حالة وفاة نتيجة فيروس

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,384,930 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 83,947 حالات وفاة.

// انتهى //

04:58ت م

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واشنطن 21 رمضان 1441 هـ الموافق 43 مايو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 20,869 إصابة مؤكدة و 1,701 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,384,930 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 83,947 حالات وفاة.// انتهى //04:58ت م0285

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