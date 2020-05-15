السعودية اليوم / جمعية أيتام تبوك تعقد اجتماع الجمعية العمومية وتنتخب مجلس إدارتها الجديد



تبوك 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 واس

عقدت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في تبوك , أمس اجتماع جمعيتها العمومية الرابع لانتخاب مجلس إدارتها الجديد ،عبر الاتصال المرئي بين الأعضاء ومندوب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالحكيم الرشيدي .

واتخذ الاجتماع عددا من القرارات، منها انتخاب المجلس الجديد برئاسة طلال بن خالد الفقير، والدكتور يحيى بن محمد العطوي نائباً للرئيس والدكتور عياش بن عبد الله العنزي مشرفاً مالياً وعضوية كل من سعد بن عايض الحارثي وعلي زعل البلوي والدكتورة أريج جميل الغبان ووداد عائد البلوي وهيفاء سليمان الأميلس وصباح سليم الشامان.

وقدم رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الجدد شكرهم لأعضاء الجمعية العمومية على هذه الثقة كما قدموا شكرهم للمجلس السابق على جهودهم وما قدموه من أعمال جليلة وجهود واضحة خلال فترة عملهم في مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام.

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04:39ت م

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