السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية خلال أوقات منع التجول



المدينة المنورة 21 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020م واس

تعمل أمانة منطقة المدينة المنورة، على تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية، استغلالاً لأوقات منع التجول، ومنها تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق سلطانة.

ويأتي المشروع ضمن خطة الأمانة التي تهدف لتطوير وإعادة تأهيل الطرق الرئيسة شمال المدينة المنورة، حيث شهد طريق "سلطانة" أعمالاً تضمنت تطوير الطريق بطول إجمالي يبلغ 4.5 كلم وعرض 40 متراً, وإعادة إنشاء الأرصفة لتكون موائمة للمشاة وبطريقة عصرية، إضافة إلى أعمال الكشط وإعادة السفلته، وإعادة تأهيل الجزر الوسطية والإنارة الوظيفية والديكورية وأعمال الزراعة التجميلية.

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