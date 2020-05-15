السعودية اليوم / إمارة عسير تختتم البرنامج التدريبي "إدارة الأزمات والكوارث عن بعد"



أبها 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

اختتمت إمارة منطقة عسير البرنامج التدريبي الذي وجَّه بتنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة عن "إدارة الأزمات والكوارث", بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عبر الاتصال المرئي.

واستمر البرنامج الذي شارك فيه قيادات المنطقة، ومديرو الإدارات الحكومية، وعدد من منسوبي الإمارة، والمشاركون في غرفة إدارة أزمة

وبيّن وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده أن البرنامج يأتي في إطار حرص سمو أمير منطقة عسير، على حسن تعامل القياديين كافة في المنطقة، ومديري الجهات الحكومية، ومنسوبي الإمارة وهيئة تطوير المنطقة مع الأزمات والكوارث بأسلوب عملي، وتدريب مُكثَّف يقوم عليه معهد الإدارة العامة بخبرته في التنظيم الإداري، وحل المشكلات العملية في القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن البرنامج عمِل على تنمية مهارات المتدربين في إدارة الأزمات، والتعرف على مفهومها، وسبل التعامل مع أسبابها وظواهرها، وتطبيق الخطط الإستراتيجية بمراحل إدارة التغيير وفق نماذج عالمية رائدة.

// انتهى //

02:39ت م

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أبها 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واساختتمت إمارة منطقة عسير البرنامج التدريبي الذي وجَّه بتنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة عن "إدارة الأزمات والكوارث", بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عبر الاتصال المرئي.واستمر البرنامج الذي شارك فيه قيادات المنطقة، ومديرو الإدارات الحكومية، وعدد من منسوبي الإمارة، والمشاركون في غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة ثلاثة أيام، بمعدل ثلاث ساعات تدريبية كل يوم.وبيّن وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده أن البرنامج يأتي في إطار حرص سمو أمير منطقة عسير، على حسن تعامل القياديين كافة في المنطقة، ومديري الجهات الحكومية، ومنسوبي الإمارة وهيئة تطوير المنطقة مع الأزمات والكوارث بأسلوب عملي، وتدريب مُكثَّف يقوم عليه معهد الإدارة العامة بخبرته في التنظيم الإداري، وحل المشكلات العملية في القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن البرنامج عمِل على تنمية مهارات المتدربين في إدارة الأزمات، والتعرف على مفهومها، وسبل التعامل مع أسبابها وظواهرها، وتطبيق الخطط الإستراتيجية بمراحل إدارة التغيير وفق نماذج عالمية رائدة.// انتهى //02:39ت م0272

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