السعودية اليوم / موريتانيا تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

سجلت موريتانيا اليوم أربع إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم أنه سُجلت إحدى الحالات لمريض موجود في مستشفى القلب بالعاصمة نواكشوط، فيما تعود حالتان منها لمخالطين لسيدة ظهرت إصابتها البارحة في مقاطعة تيارت بمحافظة نواكشوط الشمالية.

// انتهى //

02:25ت م

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نواكشوط 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسسجلت موريتانيا اليوم أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إحداها بمدينة آمرج في محافظة الحوض الشرقي، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي فيها إلى 20 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم أنه سُجلت إحدى الحالات لمريض موجود في مستشفى القلب بالعاصمة نواكشوط، فيما تعود حالتان منها لمخالطين لسيدة ظهرت إصابتها البارحة في مقاطعة تيارت بمحافظة نواكشوط الشمالية.// انتهى //02:25ت م0270

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