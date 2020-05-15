السعودية اليوم / الصين تخصص دفعة جديدة من المساعدات لتونس



تونس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

قرّرت الصين تخصيص دفعة جديدة من المساعدات لتونس من أجل دعم جهودها في مواجهة

وأعلنت سفارة الصين في تونس أن هذه المساعدات تتمثل في 30 ألف كمامة واقية و150 ألف كمامة جراحية، و20 ألف كاشف تشخيصي و13 ألف وحدة اختبار سريع، و5 آلاف بدلة وقائية طبية و5 آلاف نظارة واقية و105 آلاف زوج قفازات طبية، مشيرة إلى أنه سيتم في وقت لاحق تسليم هذه المساعدات إلى الجهات التونسية.

يذكر أن تونس تسلمت في أواخر شهر مارس الماضي شحنة من المساعدات الصينية، تمثلت في 100 ألف كمامة و20 ألف اختبار لفيروس كورونا و741 بدلة واقية، فضلا عن 1100 من الأقنعة الواقية وذلك لمساعدة البلاد في مقاومة تفشي فيروس كورونا.

// انتهى //

02:25ت م

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تونس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسقرّرت الصين تخصيص دفعة جديدة من المساعدات لتونس من أجل دعم جهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأعلنت سفارة الصين في تونس أن هذه المساعدات تتمثل في 30 ألف كمامة واقية و150 ألف كمامة جراحية، و20 ألف كاشف تشخيصي و13 ألف وحدة اختبار سريع، و5 آلاف بدلة وقائية طبية و5 آلاف نظارة واقية و105 آلاف زوج قفازات طبية، مشيرة إلى أنه سيتم في وقت لاحق تسليم هذه المساعدات إلى الجهات التونسية.يذكر أن تونس تسلمت في أواخر شهر مارس الماضي شحنة من المساعدات الصينية، تمثلت في 100 ألف كمامة و20 ألف اختبار لفيروس كورونا و741 بدلة واقية، فضلا عن 1100 من الأقنعة الواقية وذلك لمساعدة البلاد في مقاومة تفشي فيروس كورونا.// انتهى //02:25ت م0269

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