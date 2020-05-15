السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة توعوية للوافدين لتعزيز الصحة العامة



مكة المكرمة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المناسبات والفعاليات وإدارة الحدائق، بالتعاون مع إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية -بالإدارة العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة حملة توعوية للوافدين بهدف تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لديهم عن مختلف المشاكل الصحية.

وستستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان المبارك تحت شعار "كلنا مسؤول"، حيث تهدف إلى رفع وتعزيز الوعي الصحي عن أنماط الحياة الصحية والصحة والسلامة المهنية بشكل عام، وتوزيع المعقمات والمطهرات التي وفرتها الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات على الوافدين للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار

// انتهى //

02:10ت م

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مكة المكرمة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المناسبات والفعاليات وإدارة الحدائق، بالتعاون مع إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية -بالإدارة العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة حملة توعوية للوافدين بهدف تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لديهم عن مختلف المشاكل الصحية.وستستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان المبارك تحت شعار "كلنا مسؤول"، حيث تهدف إلى رفع وتعزيز الوعي الصحي عن أنماط الحياة الصحية والصحة والسلامة المهنية بشكل عام، وتوزيع المعقمات والمطهرات التي وفرتها الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات على الوافدين للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد أثناء تأديتهم مهامهم, بالإضافة إلى تقديم المحاضرات التوعوية بلغاتهم التي تسلط الضوء على رفع الوعي الصحي حول إجراءات السلامة المهنية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للوصول إلى مجتمع أكثر صحة.// انتهى //02:10ت م0268

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