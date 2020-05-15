السعودية اليوم / زامبيا تسجل 208 حالات جديدة من كورونا



لوساكا 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

سجلت زامبيا 208 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأفادة وزارة الصحة الزامبية في بيانها اليوم أن هذه الإصابات بالفيروس في البلاد تعد الحصيلة الأكبر منذ بداية ظهور المرض، مشيرة إلى أن مدينة ناكوندي الحدودية الواقعة شمال البلاد قرب تنزانيا، أُحصي فيها 196 حالة جديدة من إجمالي 208 مسجلة اليوم.

// انتهى //

02:08ت م

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لوساكا 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسسجلت زامبيا 208 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 649 إصابة مؤكدة منذ ظهور الفيروس فيها.وأفادة وزارة الصحة الزامبية في بيانها اليوم أن هذه الإصابات بالفيروس في البلاد تعد الحصيلة الأكبر منذ بداية ظهور المرض، مشيرة إلى أن مدينة ناكوندي الحدودية الواقعة شمال البلاد قرب تنزانيا، أُحصي فيها 196 حالة جديدة من إجمالي 208 مسجلة اليوم.// انتهى //02:08ت م0267

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