السعودية اليوم / صحة مكة المكرمة تدعو الجميع لـ "افحص وتطمن وطمنا عليك"



مكة المكرمة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

شرعت صحة مكة المكرمة بتنفيذ المسح المجتمعي الذي أقرته وزارة الصحة، لمواجهة جائحة فيروس

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن المسح المجتمعي يأتي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة للاكتشاف المبكر للحالات، ومحاصرة مواطن الوباء في الأحياء التي تسجل أعلى نسبة إصابات، حيث تعد هذه الإجراءات ضمن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل أوسع.

وأفاد أن عمليات المسح المجتمعي تسعى لتحديد فئات المجتمع الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، خاصة الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض بشكل واضح، موجهاً جميع شرائح المجتمع بضرورة التجاوب مع رسائل واتصالات الصحة لإجراء الفحص من خلال المراكز الصحية المخصصة لذلك، مطمئناً الجميع بأن المراكز الصحية المخصصة للفحص خاضعة للإجراءات الوقائية المعمول بها، فهي آمنة وخالية من العدوى كغيرها من المنشآت الصحية، كما أن تجاوب الجميع مع الفحص المجتمعي يعد مسؤولية اجتماعية وإنسانية تجاه أنفسهم والآخرين، وواجب وطني يلزمنا لأن (كلنا_مسؤول) لذلك (افحص وتطمن وطمنا عليك).

// انتهى //

02:08ت م

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مكة المكرمة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسشرعت صحة مكة المكرمة بتنفيذ المسح المجتمعي الذي أقرته وزارة الصحة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجدة (كوفيد١٩), الذي يستهدف المواطنين والمقيمين على حد سواء، لمعرفة مدى انتشار الفيروس في هذه الفئة، ومدى تأثير قرارات الحجر المنزلي .وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن المسح المجتمعي يأتي ضمن عدة خطوات مهمة اتخذتها الوزارة للاكتشاف المبكر للحالات، ومحاصرة مواطن الوباء في الأحياء التي تسجل أعلى نسبة إصابات، حيث تعد هذه الإجراءات ضمن الاحترازات المهمة للسيطرة وكسر حلقات انتشار الفيروس بشكل أوسع.وأفاد أن عمليات المسح المجتمعي تسعى لتحديد فئات المجتمع الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، خاصة الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض بشكل واضح، موجهاً جميع شرائح المجتمع بضرورة التجاوب مع رسائل واتصالات الصحة لإجراء الفحص من خلال المراكز الصحية المخصصة لذلك، مطمئناً الجميع بأن المراكز الصحية المخصصة للفحص خاضعة للإجراءات الوقائية المعمول بها، فهي آمنة وخالية من العدوى كغيرها من المنشآت الصحية، كما أن تجاوب الجميع مع الفحص المجتمعي يعد مسؤولية اجتماعية وإنسانية تجاه أنفسهم والآخرين، وواجب وطني يلزمنا لأن (كلنا_مسؤول) لذلك (افحص وتطمن وطمنا عليك).// انتهى //02:08ت م0266

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.