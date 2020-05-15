شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الدمام يستقبل المواطنين العائدين من سيدني والان نبدء بالتفاصيل

استقبل مطار الملك فهد الدولي بالدمام اليوم رحلة الخطوط السعودية القادمة من مدينة سيدني الأسترالية والتي على متنها عدد من المواطنين. وتم فور وصول الرحلة تطبيق كافة التدابير الاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد.

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