السعودية | شرطة القصيم: القبض على صاحب حساب ينشر تغريدات ذات مضامين مسيئة لمؤسسات التعليم والصحة وللمرأة، وإحالته للنيابة العامة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:17 صباحًا, 15 مايو 2020 م المناطق _ واس صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم رصده في أحد حسابات التواصل الاجتماعي، ينشر تغريداتٍ تحتوي عباراتٍ مخالفةٍ للآداب العامة، وألفاظٍ غير لائقة تجاه مؤسسات التعليم والصحة، وادعاءاتٍ مسيئةٍ بحق المرأة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوية صاحب الحساب والقبض عليه، وهو مواطنٌ، (في العقد الثالث من العمر)، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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