شكرا لقرائتكم خبر عن صحة مكة تنفذ المسح المجتمعي.. "افحص وطمنا عليك" والان نبدء بالتفاصيل

شرعت صحة مكة المكرمة بتنفيذ المسح المجتمعي الذي أقرته وزارة الصحة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجدة (كوفيد19), الذي يستهدف المواطنين والمقيمين على حد سواء، لمعرفة مدى انتشار الفيروس في هذه الفئة، ومدى تأثير قرارات الحجر المنزلي.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن عمليات المسح المجتمعي تسعى لتحديد فئات المجتمع الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، خاصة الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض بشكل واضح، موجهاً جميع شرائح المجتمع بضرورة التجاوب مع رسائل واتصالات الصحة لإجراء الفحص من خلال المراكز الصحية المخصصة لذلك، مطمئناً الجميع بأن المراكز الصحية المخصصة للفحص خاضعة للإجراءات الوقائية المعمول بها، فهي آمنة وخالية من العدوى كغيرها من المنشآت الصحية، كما أن تجاوب الجميع مع الفحص المجتمعي يعد مسؤولية اجتماعية وإنسانية تجاه أنفسهم والآخرين، وواجب وطني يلزمنا لأن (كلنا_مسؤول) لذلك (افحص وتطمن وطمنا عليك).