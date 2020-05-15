شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 منشآت وإتلاف 105 كجم معسل بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافظة القطيف 6 منشآت؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظامية، وطبّقت عليهم لائحة الغرامات البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة؛ بهدف رصد المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية، وللحد من تفشي فيروس « كورونا » المستحد.

جولات رقابية

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال 24 ساعة، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمحلات، لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة، مؤكدًا أن البلدية تكثف الجولات الرقابية للحد من تفشي فيروس «كورونا»، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

تطبيق الأنظمة

وأشار إلى أن البلدية، بالتعاون مع الجهات المختصة، أغلقت مطعَمين في أم الساهك، لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وسوء حفظ وتداول المواد الغذائية، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية على جميع المحلات والمستودعات في نطاق المحافظة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

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غذاء سليم

وأبان أن البلدية، وحرصًا منها على سلامة الغذاء، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية، أغلقت بقالة في عنك، ومحل تموينات في سيهات؛ لتدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادة صحية، وإغلاق محل تكييف وتبريد في النابية، لعدم وجود ترخيص، وإغلاق محطة وقود، لعدم وجود شاشة عرض الأسعار الإلكترونية وجهاز الدفع الإلكتروني، وأتلفت 105 كجم من المعسل والمواد الأولية مجهولة المصدر من محلات بيع التبغ والمعسل في القطيف.

ملاحظات ومخالفات

وأضاف م. الحسيني: إن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، وذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكدًا تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».