شكرا لقرائتكم خبر عن «العشرين» تناقش استدامة المياه والان نبدء بالتفاصيل

عقدت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، أمس، الاجتماع الأول لوكلاء وزراء المياه، للنقاش حول مواضيع الإدارة المستدامة للمياه. وهدف الاجتماع لمناقشة التحديات ذات الأهمية في قضايا المياه في جميع جوانب التنمية المستدامة، ومنها الصحة العامة التي تواجه دول مجموعة العشرين. ويمثل هذا الاجتماع فرصة لوكلاء وزراء المياه وكبار مسؤولي المياه في دول المجموعة لعرض الالتزام المشترك وأفضل السبل للتعامل مع تحديات المياه في العالم من خلال مجموعة العشرين.

وخلال الاجتماع، تباحث الوفود من دول مجموعة العشرين، والدول المستضافة، والمنظمات الدولية عدة أهدافٍ بما فيها تهيئة بيئة مواتية للاستثمار في المياه وتعزيز الابتكار التقني لإدارة الموارد المائية. كما أقر المشاركون بأهمية الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة في ظل جائحة كوفيد-19.