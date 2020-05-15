شكرا لقرائتكم خبر عن «العشرين» تناقش استدامة المياه والان نبدء بالتفاصيل
وخلال الاجتماع، تباحث الوفود من دول مجموعة العشرين، والدول المستضافة، والمنظمات الدولية عدة أهدافٍ بما فيها تهيئة بيئة مواتية للاستثمار في المياه وتعزيز الابتكار التقني لإدارة الموارد المائية. كما أقر المشاركون بأهمية الوصول إلى المياه النظيفة والآمنة في ظل جائحة كوفيد-19.
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