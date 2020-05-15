شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تنهي الاختبارات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أنهت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل فترة الاختبارات الإلكترونية، والتي عُقدت لمدة ٣ أسابيع متتالية لطلبة الجامعة عن بُعد لأول مرة في تاريخ الجامعة، وفق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وذكر رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش أن الجامعة اعتمدت نظامين لأداء الاختبارات الالكترونية، وهما نظام بلاك بورد، ونظام كويستشن مارك Question Mark كإجراء داعم لأنظمة بنوك الأسئلة، لدعم تفعيل خطة المخاطر المعتمدة للاختبارات عن بُعد في حال وقوع مشاكل في أحد النظامين قد تؤثر على توقيت أو دقة أداء الطلبة.

كما تم استخدام برنامج زووم أيضًا لعقد الاختبارات الشفوية للطلبة، وللمتقدمين والمتقدمات على مفاضلة برامج الدراسات العليا، ولعقد مناقشات الماجستير والدكتوراة. وقد تنوعت وسائل وأدوات تقييم الطلبة لتشمل الاختبارات الإلكترونية، الاختبارات الشفهية، مشاريع التخرج، المشاريع البحثية.

وذكرت عميدة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد د. منيرة المهاشير أن مجموع الاختبارات التي عقدتها كليات الجامعة وعمادة السنة التحضيرية خلال فترة الاختبارات النهائية تجاوز ١٤٧٠ اختبارًا إلكترونيًا بمتوسط ٩٨ اختبارًا في اليوم، وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا الاختبار بنجاح ١٢٢٧٧٨ طالبًا من أصل ١٢٣٠٥٧ ممتحنًا، وبلغت نسبة استكمال الاختبار بنجاح ٩٩.٨٪، وهناك نسبة ضئيلة من إجمالي الطلبة الذين لم يستكملوا الاختبار بسبب حدوث مشكلة انقطاع في الانترنت أو خلل في الأجهزة.

وأكدت أن كليات الجامعة أضافت يوم الخميس 2020/‏‏5/‏‏14 كفرصة بديلة لمن تعذر عليه أداء الاختبار في وقته أو تقدم بعذر مقبول للجان الاختبارات الإلكترونية.