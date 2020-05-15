شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم إلكتروني برذاذ عضوي في سوق الدمام المركزي والان نبدء بالتفاصيل

دشّنت أمانة المنطقة الشرقية وحدة تعقيم ذاتي متكاملة بسوق الخضار المركزي بالدمام، وتقوم بقياس حرارة المستهلك، وتعقيم اليدين، ورش مادة رذاذية، بمواد عضوية نباتية آمنة على الأشخاص والمواد الغذائية، وذلك ضمن خططها في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «COVID19»، ولحماية وسلامة أفراد المجتمع.

منتجات آمنة

وأكد المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة محمد الصفيان، أن الأمانة وضعت خطة باستخدام منتجات آمنة تضمن تحقيق أعلى مستويات التعقيم دون تأثيرها على صحة الإنسان، من خلال وحدات تعقيم ذاتية، تُستخدم فيها مواد نباتية عضوية آمنة على الإنسان.

5 أجهزة

وأشار إلى أن الجهاز المستخدم هو من ضمن خمسة أجهزة سيتم وضعها في أسواق النفع العام حماية لكافة الباعة والمتسوقين عند المداخل الرئيسية، لافتًا إلى أن الوحدة تم وضعها في بوابة سوق الخضار المركزي بالدمام، حفاظًا على سلامة كافة الباعة والمتسوقين، كما أن جميع أنظمتها الداخلية تعمل بصفة إلكترونية وتلقائيًا، وبدون لمس، مثل جهاز قياس الحرارة، جهاز تعقيم اليدين، التعقيم الشامل، نظام تبخير بتقنية الضباب لزيادة كفاءة التعقيم والسلامة مقارنة بالرذاذ العادي، منوهًا إلى المواد المستخدمة للتعقيم بكونها عضوية نباتية آمنة على الأشخاص وعلى المواد الغذائية، كما يتضمن كاميرا استشعار أمامية وظيفتها قياس درجة حرارة المتسوق.

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وعلمت (اليوم) أن الوحدة أجرت عمليات تعقيم وقياس حرارة لـ1300 شخص منذ تدشينها أمس، حيث بإمكانها تعقيم ٢٠٠ شخص في الساعة.

مرونة عالية

وأضاف الصفيان: إن الجهاز يحتوي على زر ضاغط للطوارئ، وسهولة بالنقل ومرونة عالية، بالإضافة إلى أن أجهزة الاستخدام الخارجي تتحمل الحرارة إلى ٦٠ درجة مئوية، وملحق بالجهاز منبه أوتوماتيكي يعمل حال رصد شخص درجة حرارته عالية.

سلامة الجميع

يُذكر أن أمانة الشرقية تكثف جهودها وإمكاناتها في إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف سلامة الجميع والمحافظة على صحتهم وتقوم بها بشكل دوري ومستمر، لصحة كافة المستهلكين في أسواق النفع العام ومراكز التسوق.