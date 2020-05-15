شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك الفيصل تفوز بـ 4 منح بحثية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

فازت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء بـ 4 منح بحثية؛ ثلاثة منها ضمن المسار السريع لأبحاث كورونا المستجد Covid-19، والذي تم إطلاقه من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والرابع بدعم من وزارة الصحة. ونوه مدير الجامعة د. محمد العوهلي، بفوز الجامعة الذي يأتي انعكاسًا لتوجهاتها الداعمة للبحث العلمي من منطلق دورها كمؤسسة تعليمية وبحثية، وتحقيقًا لمستهدفات هويتها المؤسسية التي يعد المجال الصحي أبرز مجالاتها الحيوية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. وأشار إلى فوز الجامعة بـ 3 منح من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم بحثين مقدمين من كلية العلوم بعنوان «طريقة كشف حساسة للغاية ومبكرة لفيروس كوفيد 19 بواسطة مطيافية الرامان المحسنة بالسطح»، والآخر بعنوان «تحسين وتطوير أجسام مضادة متفوقة ضد بروتين كوفيد 19 لتثبيط الفيروس والتطبيق في الفحوصات التشخيصية»، وبحث ثالث مقدم من كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بعنوان «التشخيص المبكر القائم على الذكاء الاصطناعي لفيروس كورونا المستجد باستخدام التصوير التشخيصي والبيانات الطبية»، والبحث الرابع تدعمه وزارة الصحة مقدم من كلية الطب البيطري بعنوان «دراسة اكتشاف الأدوية ضد كوفيد 19 باستهداف انزيم البروتييز الرئيسي».

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