شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 6 آلاف موقع.. و832 جولة رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 832 جولة، منها 10 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، واشتملت الجولات على الكشف عن مجموعة من المخالفات والتي تمثلت في مخالفات التكدس، التي قدرت بـ 38 مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، و7 مخالفات في مساكن العمالة، بالإضافة إلى 30 مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد.

شهادات صحية

وأصدرت الأمانة 6 مخالفات لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة، و41 مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة منع التجول، واشتملت الجولات على إصدار شهادات صحية لعدد من المنشآت والتي قدرت بـ 39 شهادة.

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وتأتي هذه الجهود ضمن حرص الأمانة على تكثيف جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية، وكذلك حملات التعقيم والتطهير، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وكذلك تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، في شهر رمضان المبارك.

تطهير وتعقيم

وفيما يخص النظافة والإصحاح البيئي، رفعت الأمانة 8218 طنا من النفايات، بمشاركة 8856 فردا، و3144 آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، وتم تطهير وتعقيم 6712 موقعا عاما، وإزالة 4338 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة 2359 كجم من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، كما تم تنظيف وتطهير 1405 مواقع في المحلات والأسواق التجارية باستخدام 205795 لترا من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم.