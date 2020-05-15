شكرا لقرائتكم خبر عن 15 فائزا بـ«هاكاثون الأمل الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت أمس فعاليات هاكاثون الأمل الدولي بإعلان فوز 15 مشروعا رياديا، بتكريم المشروعات الـ 5 الفائزة في كل مسار، إذ حظي صاحب المركز الأول في كل مسار على جائزة قدرها 100.000 ريال، بينما حصل الثاني على 85.000 ريال، والثالث على 65.000 ريال، فيما نال الرابع جائزة قدرها 45.000 ريال، وحصل الأخير على جائزة قيمتها 35.000 ريال في كل مسار من المسارات الثلاثة. واستهدف الهاكاثون من خلال مساراته الثلاثة: الألعاب الإلكترونية والصحة الرقمية والترفيه المنزلي، خلق أهداف جديدة، وتشجيع الابتكارات وتحفيز رواد الأعمال للخروج بحلول تساعد في تجاوز الأزمة الحالية.

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