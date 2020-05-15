شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع جغرافي كامل لأسواق الخضار المؤقتة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

وزعت أمانة محافظة جدة الأسواق المؤقتة الـ 6 على نطاقات البلديات الفرعية الرئيسية «شمال – وسط – شرق – غرب» والتي تم إنشاؤها خلال شهر رمضان، وذلك لمراعاة التوزيع الجغرافي بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية للخدمات الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلبية لاحتياجات المواطنين والمقيمين من الخضراوات والفواكه وتقليل التزاحم في مراكز التسوق، ضمن تكثيف الجهود في أسواق النفع العام للتأكد من سلامة الغذاء وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والحماية من انتشار العدوى، بالتزامن مع تخصيص السوق المركزي للتجار فقط، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات م. محمد الزهراني أن من بين الأسواق الجديدة سوق الخضار والفاكهة المؤقت بمواقف أرض الفعاليات في أبحر الجنوبية ١٦٠٠٠م٢، ويضم ٢٠ بسطة يستفيد منه 40 بائعاً، ويتميز هذا السوق بإمكانية الدخول والشراء من السيارة.

وهناك سوق الخضار والفواكه بساحة مسجد الغالبية بالحمدانية، وجارٍ دراسة مواقع أخرى للأسواق المؤقتة، ومنها ما سيتم إنشاؤه حديثاً وهو سوق الخضار والفواكه بأبحر الشمالية، ليصل عددها لـ 7 أسواق مؤقتة. وأضاف: إن الأسواق المؤقتة تمثل خلال الفترة الحالية أهمية كبرى وما تقتضيه من إجراءات احترازية مكثفة، حيث إنها مكتملة من الناحية التنظيمية وتطبيق «التباعد الاجتماعي» بما يكفل سلامة المتسوقين وانسيابية حركتهم خلال فترة عمل الأسواق والتي تبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى 4 عصراً، كما تقوم الفرق الميدانية بمتابعة أعمال التعقيم والتطهير والنظافة في المواقع.