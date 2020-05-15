شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 2039 إصابة جديدة بكورونا و19051 متعافيا والان نبدء بالتفاصيل

كشف د. محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد «COVID -19» حول العالم بلغت أكثر من 4364172 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من 1156239 حالة، حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 297491 حالة. وأضاف إنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي 2039 حالة.

توزيع جغرافي

وأوضح د. محمد العبدالعالي أن الإصابات الجديدة توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 478 حالة، مكة المكرمة 356 حالة، وجدة 482 حالة، والمدينة المنورة 247 حالة، والهفوف 93 حالة، والدمام 93 حالة، والخبر 9 حالة، والجبيل 5 حالات، ورأس تنورة 5 حالات، والظهران 3 حالات،، والقطيف 21 حالة، وصفوى 11 حالة، والجفر 4 حالات.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 46869 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليا 44830 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، عدا 156 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

كما ذكر أن 41 ٪ من الحالات المسجلة تعود لسعوديين و59 ٪ لغير سعوديين، و25 ٪ من الحالات للإناث، و75 ٪ ذكورا وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة أمس 3 ٪، والأطفال 11 ٪، والبالغين 86 ٪. وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 19051 حالة بإضافة 1429 حالة تعافي جديدة. وبلغ عدد الوفيات 283 حالة، بإضافة 10 حالات وفيات جديدة، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

التباعد الاجتماعي

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وناشد د. العبدالعالي كافة فئات المجتمع بتحمل المسؤولية، قائلا: أرجوكم ابتعدوا عن التجمعات، وابقوا في منازلكم، وتقيدوا بالتعليمات الصحية، فأهاليكم أمانة في أعناقكم. وقال متحدث الصحة وجدنا عدم التزام البعض بالتباعد الاجتماعي، ولذلك ارتفعت الحالات لدى الإناث بنسبة 100 % والأطفال بنسبة 125 %، ومن الضروري الاستمرار بالاحترازات الوقائية للوصول إلى هدف الانتهاء من فيروس كورونا.

وأبان: أن أخذ المسحة الطبية يخضع لتقييم المختصين، فإذا كان مبنيا على وجود أعراض معينة سيتم أخذها، ومن الممكن إعادتها أكثر من مرة للتأكد، وتعتمد على مستوى المخاطر. وشدد على ضرورة ترك مسافة آمنة، واستعمال الكمامة القماشة عند خروجك، وغسل اليدين، وعدم لمس الأسطح والوجه.

حيطة وحذر

وجدّد التأكيد على أن البقاء في المنازل والالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية هو وقاية من فيروس كورونا الجديد.

‬كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.