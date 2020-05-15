«طاقة الشورى» تبحث الممارسات الاحتكارية

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عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى اجتماعا «عن بعد» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. فيصل آل فاضل لمناقشة تقرير الهيئة العامة للمنافسة السنوي للعام المالي 1441/‏‏1440هـ. وتركز النقاش حول الدور الذي تنهض به الهيئة في سبيل حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة. ووجه أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والاستفسارات لمحافظ الهيئة حول الجوانب التي تضمنها تقرير الهيئة المتعلقة بالأداء والإنجازات التي تحققت والتحديات التي واجهت الهيئة خلال عام التقرير والحلول المقترحة لمعالجتها. وتمت مناقشة مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي، والحد من التركز الاقتصادي الناتج عن اندماج والاستحواذ وما ينتج عنه من التحكم في الأسعار.

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