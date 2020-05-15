شكرا لقرائتكم خبر عن أول وحدة ذاتية لتعقيم المركبات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تدشينها أول وحدة ذاتية لتعقيم المركبات على أحد الشوارع الرئيسية، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان في بيان صحفي: أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن تعقيم المركبة ذاتيًا أثناء ‪مرورها بالوحدة، إضافة إلى أن الوحدة تعمل على بث رسائل توعوية لقائدي المركبات.

وقال إن مواصفات الوحدة تتضمن التالي: ارتفاع بمساحة خمسة أمتار وعرض سبعة أمتار، وتحتوي الوحدة على 600 لتر سعة الخزان، حيث يتم ضخ لترين لكل ثانية، لافتًا إلى أن مقاس الخزان يبلغ ١٦ مترًا مربعًا.

وأشار إلى أن هذه الوحدة تأتى ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها أمانة المنطقة الشرقية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المستجد.

وذكر أن الوحدة تمّ تدشينها في شارع الملك سعود بن عبدالعزيز في مدينة الدمام، موضحًا أن هناك المزيد من الوحدات التي سيتم تدشينها مستقبلًا، مبينًا أن الأمانة تستهدف في خطتها الشوارع الأكثر كثافة مرورية؛ بهدف تعقيم أكبر قدر ممكن من المركبات، والتي تأتي امتدادًا لخطة الأمانة في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة، والتي تأتي ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا.