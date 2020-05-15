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مستشفى ميداني بـ «أم القرى»

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دشنت جامعة أم القرى مستشفى الطب الوقائي والعزل الصحي الميداني بمقرها بالمدينة الجامعية بالعابدية، أول أمس، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة التي ستتولى تشغيله، بسعة 500 سرير.

وقال المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع ومدير عام المشاريع د. محمد الحازمي إن المستشفى الميداني تم تجهيزه خلال 14 يومًا بسعة 500 سرير، ويضم 4 صالات، مجموع مساحتها 4500 متر مربع، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة جميع اشتراطات السلامة الوقائية والعامة والمراقبة الأمنية، حرصًا على سلامة الجميع.

وبيّن وكيل الجامعة أ.د. فريد الغامدي أن هذه المبادرة تأتي من باب المسؤولية الاجتماعية للجامعة تجاه الوطن.

وتتضمن الخطة التشغيلية للمستشفى تشغيل 200 سرير كمرحلة أولى، حيث يحتوي المستشفى على جميع الأقسام الطبية المساعدة والمتمثلة في

«المختبر، والأشعة، والصيدلية، والتغذية الإكلينيكية».

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