شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلاة القيام بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أقيمت في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أمس، أول صلاة قيام في أول ليلة من العشر الأواخر بشهر رمضان المبارك، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على إقامة صلاة التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين وتخفيف صلاة التراويح إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين. ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة. وحرصت على التباعد بين صفوف المصلين من الموظفين والعاملين بالمسجد النبوي.

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