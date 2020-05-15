شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: ربط تذكرة المستفيد بـ«التواصل» والان نبدء بالتفاصيل

انتهى مركز التواصل الموحد «1950» التابع لوزارة العدل من تطوير نظام «خدمات المستفيدين»، بشكل يسمح بربط التذكرة التي يقوم برفعها المستفيد من خلال جميع قنوات مركز التواصل الموحد، مباشرة وبطريقة إلكترونية كاملة مع الدوائر القضائية المعنية بالطلب، والإدارات المختلفة للمرافق العدلية. وجرى تجهيز نظام خدمات المستفيدين ليغطي جميع الإدارات والمرافق العدلية والدوائر القضائية على مستوى المملكة، بحيث إذا رفع المستفيد طلباً أو شكوى، أو استفسارًا فإن التذكرة تصل إلى الدائرة الموجودة فيها المعاملة مباشرة وبشكل إلكتروني، إذ كانت في السابق تصل إلى غرفة العمليات بالمركز. وتشمل عملية الربط الإلكتروني لتذكرة المستفيد أيضاً الطلبات التي ترفع من خلال منصة «قيم»، وتكون مرتبطة بمؤشر رضا المستفيدين.

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