شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مستفيد من 15 أمسية لمبادرة «فكر» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المشرف على المبادرة طالب السيد، أنه انطلاقا من بناء مجتمع حيوي يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 أطلقت المبادرة، لترسيخ مبدأ الوعي الفكري لدى أفراد المجتمع وإذابة الصراعات الفكرية والنظر للحياة بإيجابية، إذ حرصت على تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى الأفراد، بالإضافة إلى إكساب الحضور لمهارات معرفية جديدة والتعرف على علم الأفكار ومدى تأثيره على الفرد.
وأكد حرص لجنة «إشراق» على تقديم مبادرات وبرامج تستهدف كافة أفراد المجتمع، تحقيقا للريادة المجتمعية، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة تجاوز «10 آلاف» مستفيد ومستفيدة، من خلال التسجيل الإلكتروني اليومي لحضور الأمسيات.
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