شكرا لقرائتكم خبر عن رؤى رمضانية والان نبدء بالتفاصيل

شهر رمضان شهر الفضائل، والأخلاق الرفيعة، شهر تتهيأ فيه النفوس للسمو الروحي، وهو شهر للتلاقي والتواصل الاجتماعي، وفيه دعوة صريحة لمد يد العون للتعاطف الاجتماعي..

ولكي نخرج من هذا الشهر بأعلى المراتب أذكر لكم بعض الرؤى الرمضانية ومنها:

- استثمار الفرصة: شهر رمضان هو أثمن الفرص، وهي تلازم الإنسان لمدة ثلاثين يومًا، تحفزه للاستثمار الأفضل، تقدم له أعظم العروض وأثمنها، إنها فرصة إعادة بناء الذات وتنقيتها وتطهيرها عبر ممارسة بعض الأعمال العبادية التي من شأنها أن ترتقي بالإنسان وتستنقذه من الردى. لكي لا تفوتك هذه الفرصة عليك أن تكون مستثمرًا واعيًا حكيمًا مخططًا لكل لحظة من لحظات هذا الشهر، وعليك أن تكون مجدًا مثابرًا في العمل الصالح.

- الفاعلية المستمرة: من الجميل جدًا أن يقبل الإنسان على تأدية أعمال شهر رمضان بروحية عالية واندفاع واعٍ، وليس عملاً حماسيًا مؤقتًا، حيث إن البعض ممن يتسم بسمة الانفعالية نجده بعد مضي بعض الليالي قد أصيب بالفتور وبدأ بالخمول والتكاسل عن أداء الأعمال الرمضانية.

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- الانضباط الذاتي: في شهر رمضان يتدرب الإنسان على ضبط ميوله وشهواته، وضبط مشاعره وتفكيره، وبعبارة أخرى فإن الانضباط يعني أن يكون الإنسان قائد ذاته، يتحكم بميولها فلا يجعلها تسيطر عليه وتقوده نحو الملذات. ومن صور الانضباط أيضاً أن يكون الإنسان منضبطًا أخلاقيًا وفهو منضبط في سلوكه مع الآخرين، يتعامل معهم بكل تسامح ومحبة واحترام، مبتعدًا عما يجرح مشاعرهم، أو غيرها من الأخلاقيات التي تتجلى في شهر رمضان.

- الصيام صبر وإرادة: إننا بحاجة إلى إرادة صلبة قوية يواجه بها وساوس النفس وإيحاءات الشيطان، والصوم كعبادة إلهية تقوي الإرادة وتصلبها.

كما أن شهر رمضان يربي في ذات الإنسان صفة الصبر، والتي تعني تحمل المشاق والتعب والاستمرارية في العمل «الصيام» للحصول على أفضل النتائج.

وهكذا فإن الصيام كتجربة عظيمة تربي شخصية الإنسان وتصقلها على الإرادة والصبر والعزيمة، وتنقيها من شوائب الضعف والوهن والخمول.