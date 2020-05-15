شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مخالفة في 812 جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مراقبو فرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال الفترة من 1-19/‏ 9/‏ 1441هـ، 812 جولة رقابية، على المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية، وذلك بهدف الوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية في تلك المراكز والمنشآت التجارية ومحال المواد الغذائية. وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء يوسف العنزي، أنه نفذت خلال هذه الفترة 812 جولة، وحررت 15 مخالفة لمنشآت تجارية، ومباشرة 59 بلاغًا، مفيدًا أن الفرق تعمل على مدار الساعة للتأكد من عمل المحال والمراكز التموينية في نطاق الفرع باستمرار وتقديم الخدمات للمستهلكين، مؤكدًا أن جميع السلع متوافرة «ولله الحمد»، وبكميات كبيرة. وأضاف: يكثف فرع وزارة التجارة برفحاء الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ويطبق الغرامات الفورية على المخالفين، داعيًا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أية ملحوظات أو شكاوى عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على «الإنترنت».

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