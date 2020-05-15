السعودية | هذا ما قاله رجل الأمن منقذ طفلة نجران من الدهس؟

انهالت قصائد المديح وعبارات الشكر والثناء على منصات التواصل الاجتماعي، موجهة لأحد منسوبي جوازات نجران الواقعة جنوب غرب السعودية، بعدما ركض نحو طفلة صغيرة أثناء عبورها الشارع بمفردها، قبل أن تصدمها سيارة كانت قادمة على الجانب الآخر من الطريق.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بكثرة حرص رجل الأمن على إنقاذ الطفلة، بعد أن لمحها عن بُعد، وذهب إليها بسرعة لإنقاذها، حيث أشار إلى السيارات القادمة، وطالبهم بالتوقف لكي يتمكن من اللحاق بالطفلة التي كانت تعبر الطريق في نفس الوقت تقريباً، حتى تم إنقاذ الطفلة واصطحابها وإعادتها إلى أهلها.

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رجل الجوازات منقذ الطفلة

وعبر نشطاء السوشيال ميديا عن تقديرهم للرقيب ناجي الغباري، واعتبروا أن ما قام به عمل بطولي في إنقاذ الطفلة، والذي تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "شاهدت طفلة لا تتجاوز العامين من عمرها، وهي تعبر الطريق خلال فترة منع التجول في نجران بعد الساعة الخامسة عصراً، وخلال استلامه في النقطة الأمنية ضمن برنامج مساندة رجال الجوازات للعمل الميداني، فما كان مني إلا الركض وإيقاف جميع السيارات العابرة للتوقف خوفا عليها من الدهس".

وتابع: "أخذت الطفلة لتكون في الأمان والبحث عن أهلها الذين هم في الأساس يبحثون عنها، وتم تسليمها لأهلها الذين سعدوا بعودتها.

إلى ذلك ختم حديثه: "عندما راج مقطع الفيديو على "توتير" انهالت علي الشكر والتقدير، وما ذلك إلا توفيق من الله تعالى ووسام على صدري حين تلقيت الإشادة من منسوبي الجوازات ومن مدير جوازات نجران العميد سعد القحطاني، والذي بدوره ثمن هذه المبادرة إضافة الى التفاعل المجتمعي الذي قدم كل كلمات الشكر والتي أعتبرها أكبر مكافأة".