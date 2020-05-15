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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت الجهات الأمنية بالقصيم على شاب بعد تداول مقاطع فيديو قام بتصويرها وأساء من خلالها للمعلمين والعاملات بالمستشفيات من ممرضات وطبيبات إضافة لبعض النساء وقذفهن وتلفظ بألفاظ غير لائقة.
السناب الرسمي لوزارة الداخلية أعلن القبض على الشاب قبل قليل وتحويله لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حياله. شرطة القصيم
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 01:28 AMالجهات الأمنية تقبض على مواطن أساء للمعلمين والعاملات بالمستشفيات
قبضت الجهات الأمنية بالقصيم على شاب بعد تداول مقاطع فيديو قام بتصويرها وأساء من خلالها للمعلمين والعاملات بالمستشفيات من ممرضات وطبيبات إضافة لبعض النساء وقذفهن وتلفظ بألفاظ غير لائقة.
السناب الرسمي لوزارة الداخلية أعلن القبض على الشاب قبل قليل وتحويله لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حياله.
، الجهات الأمنية تقبض على مواطن أساء للمعلمين والعاملات بالمستشفيات ،
المصدر : الخليج 365
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