محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى رجل الأعمال وعضو شرف نادي الهلال، "صالح بن علي الصقري"، التهاني والتبريكات بمناسبة حصول كريمته الدكتورة هتون بنت صالح الصقري، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود. وكان موضوع الرسالة في "نظم معلومات- حاسب آلي". "هتون الصقري" تحصد الدكتوراه من جامعة الملك سعود صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-15 يتلقى رجل الأعمال وعضو شرف نادي الهلال، "صالح بن علي الصقري"، التهاني والتبريكات بمناسبة حصول كريمته الدكتورة هتون بنت صالح الصقري، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود. وكان موضوع الرسالة في "نظم معلومات- حاسب آلي". Advertisements 15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 01:19 AM يتلقى رجل الأعمال وعضو شرف نادي الهلال، "صالح بن علي الصقري"، التهاني والتبريكات بمناسبة حصول كريمته الدكتورة هتون بنت صالح الصقري، على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود. وكان موضوع الرسالة في "نظم معلومات- حاسب آلي". ، "هتون الصقري" تحصد الدكتوراه من جامعة الملك سعود ،

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