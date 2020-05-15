محمد بن مسعود - الدمام - تنفذها الأمانة تحت شعار "كلنا مسؤول".. وتستمر حتى نهاية شهر رمضان نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المناسبات والفعاليات وإدارة الحدائق؛ حملة توعوية لفئات العمال بالتعاون مع أبطال الصحة - إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية - بالإدارة العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة بهدف تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لدى هذه الفئات حول مختلف المشاكل الصحية. وتفصيلاً، تستمر الحملة تحت شعار "كلنا مسؤول" حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتهدف إلى رفع وتعزيز الوعي الصحي حول أنماط الحياة الصحية والصحة والسلامة المهنية بشكل عام، وتوزيع المعقمات والمطهرات التي وفرتها الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات على العمال للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فايروس كورونا المستجد أثناء تأديتهم مهامهم، بالإضافة إلى تقديم المحاضرات التوعوية بلغاتهم والتي تسلط الضوء على رفع الوعي الصحي حول إجراءات السلامة المهنية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للوصول إلى مجتمع أكثر صحة. أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة شاهد.. حملة توعوية لفئات العمال بمكة لرفع الوعي وتعزيز أنماط الحياة الصحية عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-15 نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المناسبات والفعاليات وإدارة الحدائق؛ حملة توعوية لفئات العمال بالتعاون مع أبطال الصحة - إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية - بالإدارة العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة بهدف تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لدى هذه الفئات حول مختلف المشاكل الصحية. وتفصيلاً، تستمر الحملة تحت شعار "كلنا مسؤول" حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتهدف إلى رفع وتعزيز الوعي الصحي حول أنماط الحياة الصحية والصحة والسلامة المهنية بشكل عام، وتوزيع المعقمات والمطهرات التي وفرتها الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات على العمال للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فايروس كورونا المستجد أثناء تأديتهم مهامهم، بالإضافة إلى تقديم المحاضرات التوعوية بلغاتهم والتي تسلط الضوء على رفع الوعي الصحي حول إجراءات السلامة المهنية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للوصول إلى مجتمع أكثر صحة. Advertisements 15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 01:14 AM تنفذها الأمانة تحت شعار "كلنا مسؤول".. وتستمر حتى نهاية شهر رمضان تنفذها الأمانة تحت شعار "كلنا مسؤول".. وتستمر حتى نهاية شهر رمضان نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المناسبات والفعاليات وإدارة الحدائق؛ حملة توعوية لفئات العمال بالتعاون مع أبطال الصحة - إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية - بالإدارة العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة بهدف تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لدى هذه الفئات حول مختلف المشاكل الصحية. وتفصيلاً، تستمر الحملة تحت شعار "كلنا مسؤول" حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتهدف إلى رفع وتعزيز الوعي الصحي حول أنماط الحياة الصحية والصحة والسلامة المهنية بشكل عام، وتوزيع المعقمات والمطهرات التي وفرتها الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات على العمال للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فايروس كورونا المستجد أثناء تأديتهم مهامهم، بالإضافة إلى تقديم المحاضرات التوعوية بلغاتهم والتي تسلط الضوء على رفع الوعي الصحي حول إجراءات السلامة المهنية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للوصول إلى مجتمع أكثر صحة. ، شاهد.. حملة توعوية لفئات العمال بمكة لرفع الوعي وتعزيز أنماط الحياة الصحية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حملة توعوية لفئات العمال بمكة لرفع الوعي وتعزيز أنماط الحياة الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.