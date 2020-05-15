، "فهد بن عبدالله": لا تستغربوا ما يحدث بقطر.. الجزاء من جنس العمل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أرفق صوراً لدمار مدن عربية وأكد مقتل أفراد من الأسرة الحاكمة

قال فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة بقطر: "لا تستغربوا ما يحدث بقطر.. الجزاء من جنس العمل؛ وذلك بعد أن تسببت العصابة التي تحكم الدوحة –بحسب وصفه– في دمار الكثير من الدول العربية"، مرفقاً صوراً لمدن عربية تسببت قطر في دمارها.

وقال "فهد بن عبدالله آل ثاني" في تغريدة له نشرها عبر حسابه في

إخواني القطريين، لاتستغربوا مايحدث في #قطر

للأسف الشديد العصابة التي تحكم بلدنا الان كانت سببًا مباشرًا في دمار الكثير من الدول العربية ودعمت بالمال والسلاح والإعلام أجندة خارجية لتدمير دول المنطقة وتفكيكها والجزاء من جنس العمل

قال تعالى{ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون} pic.twitter.com/vwiRBpp7Io — فهد بن عبدالله آل ثاني (@fahad1althani) May 14, 2020

— فهد بن عبدالله آل ثاني (@fahad1althani): "إخواني القطريين، لا تستغربوا ما يحدث في قطر للأسف الشديد العصابة التي تحكم بلدنا الآن كانت سبباً مباشراً في دمار الكثير من الدول العربية ودعمت بالمال والسلاح والإعلام أجندة خارجية لتدمير دول المنطقة وتفكيكها والجزاء من جنس العمل.. قال تعالى: {ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون}".

وكان "آل ثاني" نشر تغريدة في حسابه الأربعاء، أشار فيها إلى أن هناك أنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من أسرة آل ثاني وأتراك.

وأردف: "اختلف الخونة في قطر. وأنباء غير مؤكدة عن مقتل أفراد من آل ثاني وأتراك. المؤكد الآن أن تركيا طرف رئيسي في هذا النزاع. أردوغان أهان قيادة النظام القطري خلال الأيام القليلة الماضية، ورفض أي نقاش قبل تحويل ٢.٨ مليار دولار".

ولم يكشف "آل ثاني" تفاصيل أخرى عما حدث في محيط السفارة التركية بقطر؛ إذ تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديداً، يُسمع من خلاله صوت تبادل إطلاق نار كثيف، ويظهر فيه تصاعد للأدخنة من المباني وسط أنباء عن أنها وقعت في دولة قطر، وظهر من خلال الفيديو تعليق لصوت طفل يقول: "صاير كنت قاعد مع أخوي وش صاير وشسالفة".

من جهته، التزم النظام القطري الصمت، ولم يصدر أي بيان توضيحي حتى الآن عما يجري في الدوحة.

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