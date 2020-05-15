شكرا لمتابعة خبر عن جامعة المجمعة تقدم مشروعين لدعم أبحاث فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت جامعة المجمعة ضمن مبادرة المسار السريع لدعم أبحاث فيروس كورنا COVID 19 من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, مشروعي أبحاث في هذا المجال، تم قبول المشروع الأول بعنوان "جهاز تنفس صناعي مزدوج" الذي قدمه الفريق البحثي برئاسة الدكتور مازن بن مشبب القحطاني ومشاركة فريق العمل الدكتور مساعد بن محمد الزهراني والدكتور بدر عوض الرشيدي والدكتور محمد أبو عامر.

كما قبل المشروع البحثي الثاني الذي شارك فيه مجموعة بحثية من عدة مؤسسات بحثية وجامعية، ومنهم الدكتور وائل حمود الطريقي من قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة المجمعة الذي سيكون ضمن فريق بحثي محلي بمشاركة أعضاء من جامعات سعودية ويهدف لتطوير أداة للتشخيص المبكر للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

مما يذكر أن هذه المشروعات التي هي إضافة لثلاثة مشروعات سبق أن وجه معالي مدير الجامعة بالبدء بها بالإضافة إلى تشكيل فرق بحثية تصنيعية لإنتاج خمسة منتجات طبية تسهم -باذن الله- في الوقاية والعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد.