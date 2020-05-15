شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يوجه نصيحة طبية لمصاب بفيروس كورونا المتواجد في العزل الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، على سؤال أحد متابعيه المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال المغرد في سؤاله:" دكتور تم تشخيصي من يومين بإصابتي بفايروس كورونا وأنا الآن بالعزل أشعر بألم بالقلب والصدر تحديدا بشكل متواصل من اليوم علما إني أتناول مضاد حيوي ".

وأوضح النمر عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" لابد من عمل تخطيط القلب وإنزيمات وسونار ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة في بلدك ".