شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الذياب: المدينة السعودية وقعت في فخ " التكرار " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال المعماري عبدالمحسن الذياب إن المدينة السعودية وقعت في فخ " التكرار "، موضحا:" أصبحت القرية والمدينة متشابهتان ". قال المعماري عبدالمحسن الذياب إن المدينة السعودية وقعت في فخ " التكرار "، موضحا:" أصبحت القرية والمدينة متشابهتان ". وأضاف الذياب خلال حواره في برنامج " الليوان ":" العقل الجمعي السعودي وصل لحالة الملل والتشبع من صورة المدينة السعودية ". وأوضح الذياب:" وصلنا لمرحلة أن المدن الصغيرة تقلد المدن الكبيرة ونعتقد تأثيره علي صورة المدينة "، لافتا إلي أن التكرار تسبب في ملل للسكان. وتابع الذياب:" المدينة أصبحت مكان يعبر عن شخصية المملكة وكان لها أسباب متنوعة "، مشيرا:" الرياض كان بها جغرافيا جميلة نتيجة هدم الجبال والاعتداء علي الصورة الذهنية ".

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