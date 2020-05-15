شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من الكبائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق إن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر من الكبائر.

وأضاف المطلق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" الصلاة عمود الإسلام والركن الثاني من أركانه، وأداء الصلوات الخمس في أوقاتها واجب ".

وأوضح المطلق أن " تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر من الكبائر، وأكثر ما يقع تأخير الصلاة من بعض الناس في رمضان في صلاتي الفجر والظهر وربما العصر، بسبب السهر وتقديم السحور ".