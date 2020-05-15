شكرا لمتابعة خبر عن استشاري جراحة المخ وأعصاب: 70% من مرضى الصرع يتماثلون للشفاء بعد الجراحة(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح إبراهيم الثبيتي استشاري جراحة المخ والأعصاب والصرع: 70% من مرضى الصرع يتماثلون للشفاء تماما بعد الجراحة.

وقال الاستشاري خلال برنامج " ياهلا " : من الخطأ الذهاب بمريض الصرع إلى الرقاة، الخطوة الأولي يجب أن تكون البحث عن الرأي الطبي، وكثير من الحالات جاتنا من الرقاه مضروبين!

وأضاف : رغم ندرة عدد أطباء المتخصصين في علاج الصرع، نملك في السعودية أعلى رقم عالمي في جراحات علاج الصرع عند الأطفال، وتمت في مستشفياتنا جراحة لأصغر مريضة في العالم وهي طفلة في سن 14 يوما!.