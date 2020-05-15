أمير جازان يعزي وزير الإسكان الحقيل في وفاة نجله

دعا للفقيد بالرحمة
قدَّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل وأفراد أسرته، في وفاة نجله المهند الحقيل -رحمه الله- إثر أزمة قلبية.
وسأل أمير المنطقة الله أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبه عبَّر، وزير الإسكان، وأفراد أسرته عن خالص شكره وتقديره لأمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر في تخفيف المصاب الأليم، داعيًّا الله أن يحفظه ويمده بالصحة والعافية وألا يُريه مكروهًا في عزيز.
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