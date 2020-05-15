«المعيوف» يُثَمِّن ثقة أمين الرياض بتكليفه وكيلًا للتخطيط والتعمير

أبدى الدكتور عبدالإله بن محمد المعيوف، شكره وتقديره للأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، بعد صدور قرار بتكليفه وكيلًا للتخطيط والتعمير بأمانة منطقة الرياض.

وقال «المعيوف»: إن هذه الثقة الغالية وسام فخر واعتزاز وحافز؛ لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء؛ لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وخدمة سكان منطقة الرياض، وسأعمل وزملائي على تسهيل إجراءات مختلف الخدمات البلدية التي تعنى وكالة التخطيط والتعمير بها، وفق أهداف التحول الوطني للمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، داعيًّا الله بأن يعينه على تحمل المسؤولية، ويكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة به، وأن يحفظ على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.