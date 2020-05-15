الديوان العام للمحاسبة ينجز خططه التشغيلية عن بُعد

تمكَّن الديوان العام للمحاسبة، من إنجاز خططه التشغيلية عبر منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل»،والتي تتيح لجميع الموظفين تنفيذ مهامهم عن بُعد، كما تتيح لمنسوبي الجهات الحكومية وجميع الجهات المشمولة برقابة الديوان، تبادل البيانات المالية واستلام الملاحظات بشكل إلكتروني، وذلك بعد استكمال أولى مراحل المنظومة المتعلقة بأتمتة جميع إجراءات العمل والتواصل مع الجهات الحكومية.

وكثَّف الديوان منذ تعليق الحضور لمقرات العمل، التدريب والتعامل مع منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل»؛ حيث نظم (91) دورة تدريبية على مدار الشهرين الماضيين، استفاد منها (5.700) متدرب من منسوبي الديوان والجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان من مختلف مناطق المملكة، وأثمر ذلك عن إنجاز أكثر من عشرة آلاف مهمة، رصدوا خلالها (1.624) ملاحظة.

ويثمن الديوان التعاون من قِبل الجهات المشمولة برقابته ومنسوبيها؛ حيث تعتبر منظومة شامل أحد اهم استثمارات البنية التحتية التي قام بها الديوان مؤخرًا، وتعد فريدة من نوعها على المستوى الدولي، تم من خلالها أتمتة جميع إجراءات العمل الفني، وتطوير التواصل مع الجهات المشمولة برقابة الديوان من شكلها التقليدي إلى إلكتروني، بهدف رفع الكفاءة والفاعلية للعمل، واستخدام أحدث أدوات وتقنيات رفع الأداء في الرقابة المالية الشاملة، كما تعتبر هذه المرحلة هي الأولى في خطة استراتيجية ستشمل في مراحلها المقبلة تطوير تقنيات المراجعة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في التدقيق المالي، والرقابة على الأداء.

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