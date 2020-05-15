شاهد بالفيديو.. أماكن الحجر الصحي المخصصة لمصابي كورونا بمدينة ينبع الصناعية

قام أعضاء الهيئة الملكية بينبع، بجولة داخل الوحدات السكنية التي أعدتها الهيئة احترازيًّا لتكون حجرًا صحيًّا للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ضمن استعداداتها المتكاملة للحد من تفشي هذا الوباء.

وعبر حسابها الرسمي، بثت الهيئة مقطع فيديو لتلك الجولة، قال فيه رئيس قسم الأملاك السكنية بالهيئة عبدالعزيز بن حسن وهاس: اليوم سأعرض لكم جانبًا من الإجراءات والاستعدادات الصحية التي اتخذتها الهيئة لمواجهة جائحة كورونا في مدينة ينبع الصناعية.

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وأكد وهاس أن هذه المباني الحديثة الجميلة المخصصة للحجر الصحي، وتم تجهيزها بالكامل ووضعها تحت تصرف الخدمات الصحية لاستخدامها في مواجهة الجائحة، مشيرًا إلى أن كل طابق مكون من 8 استوديوهات، والمبنى مزود بمسطحات خضراء وغرف نوم خاصة وأجهزة لغسيل الملابس، إضافة إلى توفير جميع احتياجات المرضى.

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