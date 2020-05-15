مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين في حادثي تصادم منفصلين في الباحة

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرين في حادثي تصادم منفصلين في منطقة الباحة الأول بين سيارة نقل أموال وشاحنة بمحافظة عقيق، والثاني وقع في بلخزمر مفرق المحاميد.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة «عماد منسي الزهراني» إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم 997 في تمام الساعة 11:54 ص الخميس عن حادث تصادم بمحافظة العقيق وتحديدًا تقاطع كرا.

وأفاد «الزهراني» أنه تم توجيه فرقه إسعافيه من الهلال الأحمر للموقع وعند وصولها وقيامها بمسح الموقع اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع إصابة خطيره وإصابة متوسطة وتم التدخل إسعافيًا بالموقع وبعد ذلك تم نقله لمستشفى العقيق.

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وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر أن الإصابة الثالثة تم الكشف عليها واتضح أنه فارق الحياة بالموقع.

وذكر الزهراني أن حادث تصادم آخر وقع في تمام الساعة 16:00 مساء اليوم الخميس الموقع بلخزمر مفرق المحاميد.

ولفت إلى أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين لموقع الحادث وعند وصولهما اتضح وجود ثلاث إصابات (إصابة متوسطة وأخرى خطيرة)، مشيرًا إلى أنه تم التدخل الإسعافي لهم بالموقع وتم نقلهم لمستشفى المندق.