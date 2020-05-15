صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى ما تم رصده في أحد حسابات التواصل الاجتماعي، ينشر تغريداتٍ تحتوي عباراتٍ مخالفةٍ للآداب العامة، وألفاظٍ غير لائقة تجاه مؤسسات التعليم والصحة، وادعاءاتٍ مسيئةٍ بحق المرأة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوية صاحب الحساب والقبض عليه، وهو مواطنٌ، (في العقد الثالث من العمر)، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-القبض على مغرد أساء لمؤسسات التعليم والصحة وللمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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